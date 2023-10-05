Грозит до 8 лет лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Как сообщается,

Грозит до 8 лет лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Как сообщается, за деньги он должен был передавать информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания подозреваемого. Видео можно посмотреть у нас