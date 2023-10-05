Награда присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии ученому из России Алексею Екимову, американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, следует из пресс-релиза на сайте премии.Ученые получили награду за открытие и синтез квантовых точек. Все они работают в США. По последним данным, Екимов является главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology с 1999 г. Бавенди преподает в Массачусетском технологическом институте (MIT), а Брюс - в Колумбийском университете Нью-Йорка.Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий [квантовые точки] теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также, среди прочего, могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани, – говорится в сообщении.Ранее Шведская академия случайно разослала письма с именами нобелевских лауреатов, в которых также значились Екимов, Бавенди и Брюс.Квантовые точки обладают множеством интересных и необычных свойств. Важно отметить, что они имеют разные цвета в зависимости от размера, – отметил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист. Екимов создал размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле в начале 1980-х. Екимов доказал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов.Позже Брюс первым в мире открыл размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости, а Бавенди достиг идеальных частиц квантовых точек, качество которых позволило их использовать.Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи, – отметили в Нобелевском комитете.Екимов родился 28 февраля 1945 г. В 1967 г. окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Свои основные открытия совершил во времена работы в Государственном оптическом институте им. Сергея Вавилова и Ленинградском физико-техническом институте им. Абрама Иоффе Академии наук СССР.После переезда в США в конце 1990-х был приглашенным профессором в немецком Институте Макса Планка, французских Политехнической школе в Париже и Лионском университете им. Клода Бернара и др.В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Тогда Шарплесс получил свою вторую награду, после того как в 2000 г. ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов.