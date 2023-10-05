Уникальный мастер Александр Полканов из Владимира рассказал, как создает витражные стеклянные...

Уникальный мастер Александр Полканов из Владимира рассказал, как создает витражные стеклянные шедеврыЭто искусство тоже из прошлого - со времен Средневековья. И во Владимире есть уникальный мастер, чьи витражные стеклянные шедевры можно увидеть в разных уголках страны. Как создаются картины, через которые пробивается свет? - узнала Александра Лебедикова.Не проходит ни дня, чтобы он ни работал над очередной "хрупкой" композицией. Профессиональный художник и известный витражист - Александр Полканов "заболел стеклом" в начале девяностых. Чем привлекло это ремесло - сказать трудно - делится мастер. Витраж- своеобразное окно в историю. Каждое изделие - уникальный проект, отражающий время и пространство.Александр Полканов, витражист:- Это монументальное искусство. Это как со скульптурой, которую нельзя просто воткнуть. Все должно быть органично.Александр "рисует" стеклом словно акварелью. Такую технику витражисты называют "фьюзингом"- технологией спекания стекла. Стеклянные заготовки из кусочков сплавляют в большой печи. Температура в ней может достигать отметки в тысячу градусов. В таком витраже металлические соединения между стеклами отсутствуют. Цветные кусочки и специальная подложка образуют цельное изделие. Например, вот такой портрет.Александр Полканов, витражист:- Это техника фьюзинг, только она сделана из крошки. Видно как насыпается стекло.//Потом она ставится в печку на восемьсот градусов, вытаскивается и получается вот так.А это еще одна "живописная" заготовка Александра. Древнегреческий Бог света и покровитель искусств - Аполлон. Его образ будет украшать окна дома музыки в усадьбе Мещерской Гусь-Хрустального района. Работу над этим проектом витражист начал почти четыре месяца назад.Александр Полканов, витражист:- Мы уже там начали работать, кое-что сделали, в самой усадьбе украсили, вот дошли до этого театра.Не менее интересная техника изготовления витражей- "Тиффани" - рассказывает мастер. Она придает изделию прочность и позволяет свободно использовать миниатюрные детали, которые добавляют изящности. Способ обработки стекла здесь принципиально иной.Александр Полканов, витражист:- Детали вырезаются из стекла. Потом они, как мозаика выкладывается рисунок, ты смотришь что убрать, что добавить. А потом обтягиваются медной фольгой и происходит пайка.Один из самых масштабных проектов Александра, выполненный в этой технике - витражи на окнах главного штаба Министерства обороны в Москве. Образы русских воинов и яркая цветовая палитра превратили обычные стекла в подлинные произведения искусства. В дальнейшем мастер планирует создавать не менее интересные работы, которые продолжат украшать и здания Владимирской области. Как эти витражные сказочные стекла в здании областного театра кукол уже радуют гостей много лет.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"