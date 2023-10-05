В центре Владимира начнется ремонт бывшей усадьбы вице-губернатора. Инспекцией государственной...

В центре Владимира начнется ремонт бывшей усадьбы вице-губернатора.Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области выдано разрешение на проведение работ по ремонту фасада объекта культурного наследия регионального значения начала XIX века по адресу Владимир, ул. Большая Московская, 1.Это угловой флигель целой городской усадьбы, который вместе с главным зданием образует замечательный архитектурный комплекс. Примечательный элемент - ворота между домами. Они представляют собой мощные пилоны из кирпича с кованными створками. Лицевые стороны пилонов украшены арочными нишами - экседрами.После Дюнанта особняк с мезонином стал принадлежать дворянину Павлу Безобразову, его супруга была кузиной Анны Керн, именно к ним она приезжала погостить. В гостях у Безобразовых бывал и Александр Герцен, живший в ссылке во Владимире. В восьмидесятые годы 19 века хозяином дома стал Николай Крузенштерн, сын знаменитого адмирала, возглавившего экспедицию вокруг света.Дом на Большой, так часто называли улицу до революции, в советское время стал центром культурной жизни. В нем собирались знаменитости - писатели, художники, актеры, поэты, архитекторы. Они проводили встречи с жителями города. Сейчас здание занимает антимонопольная служба."Вести" посвятили этим уникальным зданиям большой сюжет "Усадьба владимирского вице-губернатора Дюнанта помнит потомков Крузенштерна и музу Пушкина Анну Керн".Фото: Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области