В домах 233 семей из Мурома и Муромского района установят пожарные извещатели В домах 233 семей из...

В домах 233 семей из Мурома и Муромского района установят пожарные извещателиВ домах 233 семей из Мурома и Муромского района безвозмездно установят пожарные извещатели. Профилактический рейд по местам проживания социально незащищённых граждан провели сотрудники МЧС России по Владимирской области, сообщили в профильной пресс-службе.Помощь оказывают малообеспеченным и многодетным семьям, а также маломобильным гражданам. Большинство из них уже получили свои извещатели. Это эффективная защита жилья от пожара: при малейшем задымлении пронзительный звук прибора способен разбудить даже самую крепко спящую семью. Сотрудники МЧС рекомендуют всем установку таких устройств. Всего с начала года в домах нуждающихся установили больше двух с половиной тысяч датчиков.