В ФСБ рассказали подробности задержания подозреваемого в сотрудничестве с украинскими...

В ФСБ рассказали подробности задержания подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.В Гусь-Хрустальном задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Оперативники ФСБ взяли его по месту жительства.Мужчина должен был предоставить врагу сведения о передвижении железнодорожных составов по территории Владимирской области.-Записная книжка твоя?-Моя.-Телефон?-Документы твои? Смотрим.Судя по расписке, гусевчанин под псевдонимом "Малой" успел получить от СБУ аванс в десять тысяч рублей. Как комментируют в ФСБ, задержанный по собственной инициативе установил контакт с украинской стороной. Но его переписка попала в зону внимания российских силовиков.Возбуждено уголовное дело по статье "сотрудничество с представителем иностранного государства, направленное против безопасности Российской Федерации". Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Вину он уже признал.-С украинским спецслужбами контактировали?-Да.-Деньги от украинских спеслужб получали?-Какие задания выполняли?-Осуществлял сбор сведений о движении поездов с военной техникой во Владимирской области.