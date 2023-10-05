В ФСБ рассказали подробности задержания во Владимирской области подозреваемого в сотрудничестве с...
В ФСБ рассказали подробности задержания во Владимирской области подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
В Гусь-Хрустальном задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Оперативники ФСБ взяли его по месту жительства.
Мужчина должен был предоставить врагу сведения о передвижении железнодорожных составов по территории Владимирской области.
-Записная книжка твоя?
-Моя.
-Телефон?
-Документы твои? Смотрим.
Судя по расписке, гусевчанин под псевдонимом "Малой" успел получить от СБУ аванс в десять тысяч рублей. Как комментируют в ФСБ, задержанный по собственной инициативе установил контакт с украинской стороной. Но его переписка попала в зону внимания российских силовиков.
Возбуждено уголовное дело по статье "сотрудничество с представителем иностранного государства, направленное против безопасности Российской Федерации". Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Вину он уже признал.
-С украинским спецслужбами контактировали?
-Да.
-Деньги от украинских спеслужб получали?
-Какие задания выполняли?
-Осуществлял сбор сведений о движении поездов с военной техникой во Владимирской области.