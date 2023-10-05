Она открылась сегодня, 5 октября, на базе Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. На оборудование для нового учреждения выделили более 111 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства

Она открылась сегодня, 5 октября, на базе Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. На оборудование для нового учреждения выделили более 111 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. В школе есть 6 студий по направлениям звукорежиссура, современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR. Первая школа подобного плана открылась