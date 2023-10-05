Правоохранители встали на защиту 60 работников Гусь-Хрустального района, которым предприятие задолжало свыше 3,4 млн рублей.

Правоохранители встали на защиту 60 работников Гусь-Хрустального района, которым предприятие задолжало свыше 3,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба .Деньги своим сотрудникам должно ПАО «Гусь-Агро». Прокуратура намерена отстаивать права работников через суд, куда уже направила исковые заявления. В ведомстве отмечают, что дело находится на особом контроле межрайонного прокурора.