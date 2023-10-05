Маммограф стоимостью более 15,5 млн рублей установили в Кольчугинской центральной районной больнице.

Маммограф стоимостью более 15,5 млн рублей установили в Кольчугинской центральной районной больнице. Об этом сообщила пресс-служба .Современное оборудование уже начали активно использовать: специалисты учреждения провели на маммографе свыше 50 исследований.В ведомстве отмечают, что новый прибор поступил по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Всего же в 2023 году Кольчугинская ЦРБ получила 120 единиц различного медицинского оборудования.