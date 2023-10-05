В Муроме пенсионерка отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей Муромским городским...

В Муроме пенсионерка отдала телефонным мошенникам более миллиона рублейМуромским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Мурома. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, злоумышленники позвонили пожилой жительнице города Мурома и сообщили, что её внучка попала в ДТП. Для оказания ей юридической помощи и освобождения от ответственности необходимы деньги.После этого обвиняемый встретился с потерпевшей и пенсионерка отдала ему 705 тысяч рублей. Позже преступники снова позвонили пенсионерке и сказали, что этих денег недостаточно и потребовали дополнительную сумму. При очередной встрече женщина передала злоумышленнику ещё 350 тысяч рублей.Таким образом, пожилая женщина отдала мошенникам более миллиона рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.Фото freepik.com