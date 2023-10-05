В музее-заповеднике Александровская слобода открылась камерная выставка, посвященная...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась камерная выставка, посвященная паломничеству"По святым местам". В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась камерная выставка, посвященная паломничеству, сообщили в пресс-службе музея.В витринах - памятные реликвии, привезенные жителями уездного Александрова из поездок по самым почитаемым святыням России и ближнего Востока. Редкий альбом иллюстраций картин Василия Поленова его цикла "Из жизни Христа" 1912 года, а также открытки с видами известных монастырей Иерусалима, Палестины, Афона. Их можно рассмотреть детально благодаря сенсорному киоску. Представлены перламутровые изделия 19-го века со Святой земли - от нательных крестиков и иконок до дарохранительниц и напрестольных крестов. В коллекции большое количество резных, дорожных икон, расписных миниатюр на эмали, финифтяных ювелирных украшений и образков из Сергиева Посада, Ярославля и Ростова. Хрупкое исполнение и частое использование - залог недолговечности этих культовых предметов - говорят об особой ценности коллекции.- Самым уникальным предметом, который обращает на себя внимание, является резной большой напрестольный перламутровый крест, который демонтирует особое мастерство его изготовителя. Основа креста выполнена из оливы и кипариса. В целом все эти сувениры сейчас являются редчайшими музейными экспонатами.