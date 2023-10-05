В школах Владимирской области не хватает почти 800 преподавателей Сегодня - День Учителя. Праздник...

В школах Владимирской области не хватает почти 800 преподавателейСегодня - День Учителя. Праздник работников одной из важнейших сфер - образования. Сегодня каждый специалист в ней - на вес золота. В школах региона не хватает почти 800 преподавателей. Зачем молодые педагоги идут в профессию и почему из нее уходят? Расскажет Вера Куликова.- Публицистический три! Официально деловой-4. Разговорный - 5. Отлично!Жанна Авдеева работает учителем словесности всего два года. Пришла в сорок девятую школу сразу же после университета. И уже не представляет своей жизни без уроков и детей.Жанна Авдеева, учитель русского языка и литературы школы №49 г. Владимира:- Честно, это сложно потому что та энергия, которой мы здесь заряжаемся. Она очень сильно наполняет и очень сильно мотивирует двигаться вперед.Несмотря на молодость, Жанна Евгеньевна уже наставник. Ее заметили в педагогическом сообществе. Сейчас она возглавляет Ассоциацию молодых педагогов региона. Помогает новичкам найти общий язык с детьми.Жанна Авдеева, учитель русского языка и литературы школы №49 г. Владимира:- Надо начать с себя и своей личности и в себе проработать все то, что хотим увидеть в ребенке. А еще самое важное, на мой взгляд, это любовь к своему делу. Потому честно, но будем откровенны. Мы все знаем какие зарплаты в школах. Единственное, что держит нас на работе это только любовь к ребенку и к тому, что мы каждый день совершаем.По неофициальным данным школам региона (и городским, и сельским) не хватает почти восемьсот педагогов - предметников, учителей начальных классов, логопедов. Кадровый голод испытывает, например, сорок пятая школа в Энергетике. Это первый учебный год Вадима Сереброва в качестве директора. Ему, как всем, приходится совмещать. Преподаватель ОБЖ, он ведет и физику.Вадим Серебров, директор школы №45 г. Владимира:- В любой школе есть проблемы. Есть они и в этой школе. Она расположена в Энергетике. Район отдалённый. Я как пришел мы с городской администрацией нашли общее понимание, что надо побольше уделять внимание этим территориям, в областной администрации также, кстати, поддерживают! Уже с августа месяца учителям идут доплаты по 2 тысячи территориям.В горадминистрации ситуацию знают и видят. Учебный план в школах реализуется во многом благодаря перераспределению нагрузки. Но проблема должна решаться комплексно. Во Владимире, например, подумывают разработать муниципальную программу ипотечного кредитования педагогов. Молодых специалистов в областной столице "берут в оборот" прямо со студенческой скамьи.Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира:- У нас на базе образовательных организаций открыты стажировочные площадки, куда студенты педагогического института приходят и за счет того, что они на практике видят, какие условия в образовательных организациях, какие дети, они "прикипают" к этой школе и возвращаются уже после окончания образовательного учреждения в наши школы.Немаловажен вопрос престижа профессии учителя. По данным областных властей, этим летом на педагогические специальности в вузы региона поступило на 11 процентов больше абитуриентов, чем год назад. Нужно сделать все возможное, чтобы они пошли работать по специальности. В государственные школы. Сеять разумное, доброе, вечное.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"