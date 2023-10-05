Самолет упал 23 сентября 1944 года в ходе учебно-боевого полета. Им управлял лейтенант по фамилии Мезин. Владимирские поисковики искали место падения 8 лет, сообщили в пресс-службе

Самолет упал 23 сентября 1944 года в ходе учебно-боевого полета. Им управлял лейтенант по фамилии Мезин. Владимирские поисковики искали место падения 8 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона. Экспедиция пройдет с 5 по 9 октября. В деревню Угор приедут волонтеры из Владимирской, Вологодской и Рязанской областей. Кроме них приедут школьники и студенты, представители Следкома по