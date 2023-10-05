В Вязниковском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в серьезном ДТП на федеральной...

В Вязниковском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в серьезном ДТП на федеральной трассе М-7Минувшей ночью 5 октября 2023 года на федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, произошло столкновение двух транспортных средств.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.К ликвидации последствий аварии принимало участие 18 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек, 3 единицы техники.Фото: МЧС по Владимирской области