В Совете Федерации состоялись парламентские слушания об основных параметрах бюджета, в рамках которых была рассмотрена возможность выделения средств на возрождение сгоревшего в 2020 году театра драмы во Владимире.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания об основных параметрах бюджета, в рамках которых была рассмотрена возможность выделения средств на возрождение сгоревшего в 2020 году театра драмы во Владимире. Об этом сообщила пресс-служба .Как отметил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС Михаил Максюков, на восстановление театра нужно более миллиарда рублей. «Отрадно было видеть, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко прониклась этой темой и горячо её отстаивала перед министром финансов Антоном Силуановым. Так что сложилось впечатление, что средства всё же будут найдены», – отметил депутат.Пока же, как сообщают наши коллеги из , деньги на восстановление драмтеатра поступают из областной казны.