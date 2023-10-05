Владимирские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики», который проходит в Республике Беларусь. Алексей Ростов взял два “золота” в разряде

Владимирские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики», который проходит в Республике Беларусь. Алексей Ростов взял два “золота” в разряде «Мастера спорта» (мужчины). Еще два первых места занял Савелий Съедин в таком же разряде среди юниоров. Лейла Васильева выиграла «золото» и два «серебра» в разряде «Мастера спорта» (женщины). Теперь гимнастам предстоит показать