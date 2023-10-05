Накануне Дня учителя, 4 октября, в Областном Дворце культуры и искусства награждали и поздравляли работников региональной системы образования.

Накануне Дня учителя, 4 октября, в Областном Дворце культуры и искусства награждали и поздравляли работников региональной системы образования. Об этом сообщила пресс-служба .Лучших учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения, преподавателей вузов и ветеранов приветствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Ваши ученики – в числе профессионалов, которые произвели первую в мире вакцину от COVID-19 и необходимые средства для борьбы с болезнями животных, строят высокоскоростную магистраль М-12 «Восток», разрабатывают инновационную продукцию на заводах области», – подчеркнул руководитель региона и поблагодарил собравшихся за воспитание настоящих граждан своей страны.В 2023 году впервые отличившихся работников образования отмечали новой медалью «Педагогическая слава земли Владимирской». В этот день почётную награду получили 55 учителей.