Мэрии удалось сэкономить бюджет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На оставшиеся деньги Дмитрий Наумов решил отремонтировать дополнительный участок дороги. Работы на

Мэрии удалось сэкономить бюджет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На оставшиеся деньги Дмитрий Наумов решил отремонтировать дополнительный участок дороги. Работы на улице Большой Московской уже начались. Там приведут в порядок участок возле управления МВД – от Богородице-Рождественского монастыря и до переулка Сушкова. Стоимость работ по контракту – почти 10 миллионов рублей. До конца