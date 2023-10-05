Во Владимире наградили самых талантливых и трудолюбивых учителей Во Владимире наградили особо...

Во Владимире наградили самых талантливых и трудолюбивых учителейВо Владимире наградили особо отличившихся преподавателей региона медалями "Педагогическая слава земли Владимирской". Впервые наград (и премий) удостоены 55 работников сферы образования. Слово Марии Городской.Каких только новшеств за последние годы не перепробовали преподаватели. Начиная с ковидного "он-лайна", заканчивая новой образовательной платформой "Сферум". В этой профессии всегда нужно быть на гребне волны. Вести корабль знаний к новым горизонтам.Роман Кавинов, и.о зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области:- Встретить в своей жизни хорошего, правильного учителя - учителя с большой буквы, это большое везение, большое счастье. И я искренне благодарен судьбе, что в моей жизни были такие учителя.Преподаватели признаются, дети сейчас очень продвинутые. И главная задача - направить их разносторонние идеи в полезное русло. И в этом состоит ключевая ценность педагога - не только делиться СВОИМИ знаниями, но и задавать нравственные ориентиры целому поколению. ((0706)) Преподаватель - это, прежде всего, проводник, наставник и, конечно, друг, уверена Ирина Алексеева.Ирина Алексеева, преподаватель английского языка средней школы №2 г. Петушки:- Как говорят современные подростки, чтобы быть хорошим учителем, наставником, нужно быть "в теме". Нужно обладать современными навыками, нужно общаться с ними во "Вконтакте" в "Сферуме".Образовательная система требует не только внутреннего, но и внешнего развития. Недавно открылась новая школа в Сновицах. Сейчас в регионе одновременно идёт строительство ещё семи школ, в том числе - школы-пансионата на 1200 мест в Суздале. В этом году во Владимирской области открылась тридцать одна Точка роста, в регионе теперь 154 таких центра дополнительного обучения. Современные технопарки, ай-ти-кУбы...Скоро в Коврове и Гусь-Хрустальном откроются два технологических кластера на базе колледжей.Востребованность профессии учителя набирает обороты, подчеркнул губернатор. Нужно закрепить тенденцию.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Результаты вашего труда видно не только в индивидуальных успехах учеников, они в целом демонстрируют развитие нашей страны, области, отраслей. Именно благодаря этому страна уверенно идёт вперёд.И в этой сфере ожидаются серьёзные изменения. Декабрь завершится подведением итогов Года педагога и наставника. Ко Дню учителя самые талантливые и трудолюбивые награждены медалями "Педагогическая слава земли Владимирской". К ним прилагается приятный бонус - хорошая премия.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".