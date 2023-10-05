В общей сложности женщина присвоила 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД. В полицию обратилась директор сети аптек, женщина пожаловалась, что при инвентаризации выявила недостачу денег.

В общей сложности женщина присвоила 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД. В полицию обратилась директор сети аптек, женщина пожаловалась, что при инвентаризации выявила недостачу денег. Полицейские установили круг лиц, у кого был доступ к кассе. Удалось выяснить, что к пропаже денег причастна 47-летняя заведующая аптекой. Оказалось, что на протяжении пяти месяцев женщина брала деньги из