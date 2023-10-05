Со вчерашнего дня во Владимирском планетарии работает новая выставка «От спутника до дома на орбите». Экспозиция посвящена вкладу АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» в

Со вчерашнего дня во Владимирском планетарии работает новая выставка «От спутника до дома на орбите». Экспозиция посвящена вкладу АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» в развитие мировой космонавтики, сообщили в пресс-службе мэрии города. Владимирцы смогут увидеть кресло космонавта, медицинскую и техническую аппаратуру с космического корабля, модели пилотируемого ракетно-космического комплекса «Алмаз» с возвращаемым аппаратом и ракеты «Протон».