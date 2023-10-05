Во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы новорожденным
Во Владимире вручили...
Во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы новорожденным
Во Владимире вручили первую "коробку новорожденного". Подарочный набор передали маме ребенка, родившегося в областном перинатальном центре. Региональная мера поддержки начала действовать с первого октября. Полина Лаптева посмотрела, что внутри.
В семье Поршиных пополнение. Долгожданный мальчик в теплых объятиях отца. Ярослав - первый в области, кто получил подарок от губернатора. Наборы для новорожденных теперь вручают всем пациенткам владимирских роддомов. Ксения Поршина говорит, было интересно, что в "Коробке малыша", поэтому без раздумий выбрали ее.
Ксения Порошина, молодая мама:
- Полагаю, что предметы в наборе обязательны и важны в первоначальном уходе за новорожденным ребенком и очень пригодятся маме в этом деле. Очень приятно и хорошо, что в нашем регионе появилась такая мера социальной поддержки как вручение подарков новорожденным, так как во многих регионах России уже есть подобная практика, приятно, что и во Владимирской области есть такое.
"Коробку" собирали по запросу самих мам. В ней все самое необходимое - подогреватель для детского питания, одеяло, гигиенические принадлежности, комплект одежды, подгузники, игрушки и поздравительная открытка от главы региона. Право на подарки имеют семьи, чьи дети родились в государственных больницах области. Подарочный набор будет выдаваться прямо в роддоме или родильном отделении. Если в семье двойня или тройня - каждому ребенку.
Среди новоиспеченных мам есть и те, кто выбирает аналог "коробки малыша" - денежную поддержку. Десять тысяч рублей.
Наталья Доронина, молодая мама:
- Каждый хочет выбрать сам, что ему хочется для своего новорожденного. Очень приятно будет получить либо подарок, либо денежную компенсацию, потому что еще родился ребенок, т.е. это двойной подарок.
Единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей можно получить в учреждении соцзащиты по месту жительства. Это дополнительная мера финансовой поддержки к уже существующим.
Елена Беряцкене, директор Управления социальной защиты населения по городу Владимиру:
- Предоставить некоторый перечень документов: паспорта, свидетельство о рождении детей, регистрация по месту жительства, расчетный счет, куда нужно перечислять денежные средства. И в ближайшее время семья получит денежные средства и сможет распоряжаться ими.
Сейчас в перинатальном центре наблюдаются более 100 женщин. Здесь созданы все условия для ухода за беременными женщиами, выхаживания недоношенных детей и малышей с патологиями.
Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:
- У нас в среднем в месяц рождается около 300 детей. В этом месяце у нас 275 родов, где чуть больше - 256. Мы надеемся, что за год выйдем на цифру 3000 родов, как и планировалось.
Для врачей лучшая награда - выписка здоровых мамы и малыша. А коробка для новорожденного это приятный бонус для родителей, у которых главный подарок уже на руках.
Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"