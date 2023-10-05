Во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы новорожденным Во Владимире вручили...

Во владимирских роддомах начали вручать подарочные наборы новорожденнымВо Владимире вручили первую "коробку новорожденного". Подарочный набор передали маме ребенка, родившегося в областном перинатальном центре. Региональная мера поддержки начала действовать с первого октября. Полина Лаптева посмотрела, что внутри.В семье Поршиных пополнение. Долгожданный мальчик в теплых объятиях отца. Ярослав - первый в области, кто получил подарок от губернатора. Наборы для новорожденных теперь вручают всем пациенткам владимирских роддомов. Ксения Поршина говорит, было интересно, что в "Коробке малыша", поэтому без раздумий выбрали ее.Ксения Порошина, молодая мама:- Полагаю, что предметы в наборе обязательны и важны в первоначальном уходе за новорожденным ребенком и очень пригодятся маме в этом деле. Очень приятно и хорошо, что в нашем регионе появилась такая мера социальной поддержки как вручение подарков новорожденным, так как во многих регионах России уже есть подобная практика, приятно, что и во Владимирской области есть такое."Коробку" собирали по запросу самих мам. В ней все самое необходимое - подогреватель для детского питания, одеяло, гигиенические принадлежности, комплект одежды, подгузники, игрушки и поздравительная открытка от главы региона. Право на подарки имеют семьи, чьи дети родились в государственных больницах области. Подарочный набор будет выдаваться прямо в роддоме или родильном отделении. Если в семье двойня или тройня - каждому ребенку.Среди новоиспеченных мам есть и те, кто выбирает аналог "коробки малыша" - денежную поддержку. Десять тысяч рублей.Наталья Доронина, молодая мама:- Каждый хочет выбрать сам, что ему хочется для своего новорожденного. Очень приятно будет получить либо подарок, либо денежную компенсацию, потому что еще родился ребенок, т.е. это двойной подарок.Единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей можно получить в учреждении соцзащиты по месту жительства. Это дополнительная мера финансовой поддержки к уже существующим.Елена Беряцкене, директор Управления социальной защиты населения по городу Владимиру:- Предоставить некоторый перечень документов: паспорта, свидетельство о рождении детей, регистрация по месту жительства, расчетный счет, куда нужно перечислять денежные средства. И в ближайшее время семья получит денежные средства и сможет распоряжаться ими.Сейчас в перинатальном центре наблюдаются более 100 женщин. Здесь созданы все условия для ухода за беременными женщиами, выхаживания недоношенных детей и малышей с патологиями.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- У нас в среднем в месяц рождается около 300 детей. В этом месяце у нас 275 родов, где чуть больше - 256. Мы надеемся, что за год выйдем на цифру 3000 родов, как и планировалось.Для врачей лучшая награда - выписка здоровых мамы и малыша. А коробка для новорожденного это приятный бонус для родителей, у которых главный подарок уже на руках.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"