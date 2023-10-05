Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации объявили официальные предупреждения двум владимирским работницам почты.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации объявили официальные предупреждения двум владимирским работницам почты. 44-летняя и 55-летняя женщины создали угрозу, нарушив правила эксплуатации служебных компьютеров. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Владимирской области.Специалисты силового ведомства установили, что летом текущего года дамы неправильно пользовались компьютерным оборудованием с установленной Единой автоматизированной системой отделений почтовой связи. Таким образом возникли условия для проникновения в критическую информационную инфраструктуру страны.