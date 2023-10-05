В районе деревни Угор Собинского района стартовала межрегиональная поисковая экспедиция «Герои неба», целью которой станет извлечение фрагментов истребителя Ла-5 и его пилота, погибшего во время Великой Отечественной войны.

В районе деревни Угор Собинского района стартовала межрегиональная поисковая экспедиция «Герои неба», целью которой станет извлечение фрагментов истребителя Ла-5 и его пилота, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба .Самолёт под управлением лейтенанта Мезина разбился во время учебно-боевого полёта 23 сентября 1944 года. Сегодня специалистам удалось определить точное место крушения.В мероприятиях по подъёму воздушной машины и лётчика принимают участие поисковики, учащиеся, преподаватели и сотрудники различных ведомств 33-го региона, а также представители Вологодской и Рязанской областей.Операция по подъёму останков продлится до 9 октября. После этого прах пилота со всеми почестями предадут земле. В сообщении пресс-службы отмечается, что сегодня в Крыму живёт племянница лейтенанта Мезина и ждёт вестей о погибшем родственнике.