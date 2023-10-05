Во Владимирской области прохожие помешали отвезти умирающую жертву пьяной драки к реке. Они спасли...

Во Владимирской области прохожие помешали отвезти умирающую жертву пьяной драки к реке.Они спасли пострадавшего, но уже в больнице он все-таки умер.Следственными органами следственного управления СК России установлено: в мае между 46-летним обвиняемым и 43-летним потерпевшим вспыхнула ссора в ходе распития спиртного в бытовке предприятия в Юрьев-Польском районе. В итоге, пострадавший получил множественные удары кулаками и ногами и больше не мог самостоятельно подняться. Тогда подозреваемый повез его на тачке на берег реки, но был замечен прохожими, которые подняли тревогу и вызвали "скорую".Пострадавшего отвезли в больницу областного центра, в которой он, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную помощь, скончался.Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила в результате причиненных подозреваемым телесных повреждений, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.С тех пор подозреваемый уже успел получить срок за кражу, находится под стражей и, по окончании следствия, его ждет новый суд - по куда более тяжкой статье.Фото: https://www.pxfuel.com