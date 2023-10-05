Во Владимирской области владелец квартиры насмерть забил квартиранта за пачку сигарет. В...

Во Владимирской области владелец квартиры насмерть забил квартиранта за пачку сигарет.В Кольчугине следствием установлено, что мужчина, у которого сгорела комната, поселил своего приятеля. Взамен он должен был покупать ему продукты. Но заподозрил, что хозяин жилья втихаря меняет их на водку, из-за чего между ними начались конфликты.Ночью 29 июля, при совместном распитии спиртного жильцу уже показалось, что потерпевший хочет присвоить пачку сигарет и спрятать ее под одеяло. В итоге, хозяин жилплощади получил не менее 12 ударов по голове, телу и правой руке. От которых скончался через несколько дней в больнице, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, установлено, что до того пьяный обвиняемый повредил оконную раму в окне своей бывшей жены и незаконно проник внутрь.Уголовное дело сразу по двум статьям направлено в Кольчугинский горсуд.Фото: freepik.com