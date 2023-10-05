Овощ появился в личном подсобном хозяйстве Судогодского района, его вес – 200 килограммов. Тыкву специально выращивали для использования в сфере ландшафтного дизайна в Республике

Овощ появился в личном подсобном хозяйстве Судогодского района, его вес – 200 килограммов. Тыкву специально выращивали для использования в сфере ландшафтного дизайна в Республике Казахстан, сообщили в Россельхознадзоре. Когда овощ прошел все необходимые проверки и получил сертификат, его отправили по назначению. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!