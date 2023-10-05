Всероссийский студенческий корпус спасателей приглашает владимирцев на бесплатные...

Всероссийский студенческий корпус спасателей приглашает владимирцев на бесплатные занятия.Получить важные практические знания в сфере спасения. Всероссийский студенческий корпус спасателей приглашает владимирцев на бесплатные занятия.ВСКС - одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций. Ребята оказывают квалифицированную помощь специальным службам в случае чрезвычайных ситуаций: помогают пострадавшим, участвуют в ликвидации последствий лесных пожаров, сопровождают гуманитарные миссии. Обучение во Владимире будет проходить еженедельно по средАм с пяти до семи вечера. Вопросы можно задать 18 и 25 октября на открытых встречах с добровольцами. В 17:00 на улице Мира, 96.- Хочешь стать лучшей версией себя и помогать другим?- Вступай в дружную команду ВСКС. Мы ждем именно тебя.