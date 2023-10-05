Интерес инвесторов к образовательным курсам о фондовом рынке растет.

Интерес инвесторов к образовательным курсам о фондовом рынке растет. При этом получить знания о долгосрочном инвестировании стремятся чаще, чем об активной, спекулятивной торговле.«Растущий интерес к курсам для начинающих показывает, что всё больше новичков подходят к инвестированию со всей ответственностью. Пользователям важно изучить ключевые понятия и разобраться в инвестиционных инструментах, прежде чем делать первый шаг на фондовом рынке. Отдельно отмечу интерес к долгосрочным инвестициям. Кстати, такую же тенденцию показали результаты нашего исследования», – отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.По результатам упомянутого спикером исследования «Школы инвестора» почти половина пользователей выбирают базовый курс. Клиенты хотят разобраться в азах инвестирования, чтобы собрать портфель ценных бумаг и увеличить свою потенциальную доходность. Интерес к этому курсу растет: с июля по сентябрь число прошедших его пользователей увеличилось на 16%.Растет интерес и к долгосрочным инвестициям - от 1 года. Курс о формировании гармоничного портфеля с прицелом на долгий срок выбирают почти в 2 раза чаще, чем обучение торговле «на новостях» с применением более сложных аналитических расчетов. Причем такое соотношение сохраняется уже несколько месяцев.Также с июля по сентябрь заметен рост интереса клиентов к сложным активам, в том числе фьючерсам и опционам. Такое обучение в сентябре прошли на 56% пользователей больше, чем в июле.