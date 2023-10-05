По обвинению в мошенническом хищении у пожилой женщины более 1 млн рублей перед судом предстанет житель Мурома.

По обвинению в мошенническом хищении у пожилой женщины более 1 млн рублей перед судом предстанет житель Мурома. Об этом сообщила пресс-служба .Правоохранители полагают, что сообщники мужчины позвонили потерпевшей и рассказали старую байку о внучке, якобы попавшей в ДТП. Пожилая горожанка испугалась и собрала деньги, чтобы помочь родственнице. Обвиняемый приехал к женщине и забрал у неё 705 тыс. рублей.Однако и после этого бабушку не оставили в покое. Ей позвонили и снова потребовали деньги. На сей раз женщина отдала 350 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.