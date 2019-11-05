Всероссийские соревнования по дзюдо памяти маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова среди прошли в городе Коврове 2 и 3 ноября 2019 года.

Спортсмены Владимирской области выиграли четыре золотые и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова среди мужчин и женщин, которые прошли в городе Коврове 2 и 3 ноября 2019 года.Первые места завоевали Дарья Николаева, Ксения Самарина, Виктория Габис и Дарья Сусликова в весовых категориях «Абсолютная весовая категория», «До 70 кг», «Свыше 78 кг» и «До 57 кг» соответственно. Кроме того, Николаева, Самарина и Габис по итогам турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России».Бронзовыми призерами соревнований стали Дмитрий Шмаков и Данила Александров в весовых категориях «До 81 кг» и «До 100 кг» соответственно.В общей сложности от Владимирской области в соревнованиях участвовали 16 спортсменов (5 женщин и 11 мужчин), представлявших Ковровскую школу олимпийского резерва дзюдо им. С. М. Рыбина, владимирскую школу «Дзюдо-88», владимирский клуб «Орбита» и муромскую спортивную школу «Ока».Всего в турнире приняли участие более 130 спортсменов из 22 регионов России: Республик Дагестан, Северная Осетия и Татарстан, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Краснодарского края, Забайкальского края, Иркутской, Челябинской, Курганской, Белгородской, Тульской, Калужской, Московской, Ивановской, Владимирской областей и других.На открытие всероссийских соревнований приехали директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач и родственники семьи Д.Ф. Устинова.