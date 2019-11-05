Космический аппарат Voyager-2 передал первые данные из межзвездного пространства спустя 40 лет после запуска. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.

Космический аппарат Voyager-2 передал первые данные из межзвездного пространства спустя 40 лет после запуска.Об этом сообщило американское космическое агентство NASA. Voyager-2 пролетел 18 миллиардов километров от Земли и вышел в межзвездное пространство еще в ноябре 2018 года. Теперь же переданная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами, сообщает "Россия 24".Накануне в журнале Nature Astronomy вышли 5 статей. Каждая из них описывает результаты с одного из пяти приборов аппарата. Вместе они помогут нарисовать картину космической прибрежной полосы — места, где заканчивается Солнечная система и начинается межзвездное пространство.