9 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 9 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 386 дорожных происшествий с материальным ущербом, выявлено 64 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.