Американский актер Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва снова беременна. Новорожденный станет вторым общим ребенком пары. В феврале 2019 жена уже родила Гиру сына.

Американский актер Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва снова беременна. Новорожденный станет вторым общим ребенком пары. В феврале 2019 Сильва уже родила Гиру сына.Ранее американский актер был женат на модели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл, которая родила ему сына. В 2018 году Гир скрепил себя узами брака с публицисткой Алехандрой Сильва. Их отношения начались еще в 2014 году в Италии, куда главный герой "Красотки" приехал отдохнуть.О пополнении в семье актера сообщило издание Hola!. При этом отмечается, что сама пара пока официально не подтвердила данную информацию. По данным издания, ребенок появится на свет весной 2020 года.