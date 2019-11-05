Сервис онлайн-бронирования жилья больше не будет сдавать дома для вечеринок. Решение принято после стрельбы в доме, который арендовали для празднования Хэллоуина.

Airbnb не только отказывается от аренды домов для праздников, но и удвоит усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей.В результате стрельбы в городе Оринда в штате Калифорния погибли пять человек, еще четверо были ранены. Помещение, в котором собралось почти сотня гостей, сняли через Airbnb. Владелец дома утверждает, что женщина-арендатор говорила о семейной встрече для 12 человек.Хозяин вызвал полицию после того, как увидел на камере видеонаблюдения несколько десятков человек в своем доме. Но стрельбу открыли еще до приезда стражей правопорядка.