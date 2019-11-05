При входе в Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя гостей встречал огромный портрет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. А аккурат под ним для православных меломанов открыли торговлю, где, как говорится, всем сестрам по серьгам. Монастырская выпечка соседствовала здесь с армянским коньячком и американской колой. Иконы, нательные крестики и религиозная литература продавалась рядом с билетами на выступление хора Вааламского монастыря, ансамбля Песняры и Алексея Глызина. Берите со скидкой еще билет на концерт Иеромонаха Фотия, он тоже неплохо поет, – советовала богомольного вида продавщица в косынке. – Диски покупайте – есть духовная музыка, есть песни военных лет, Анне Вески вот завезли. Впрочем, зачем покупать пластинку, если Анне Вески была в этот вечер тут самолично.

При входе в Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя гостей встречал огромный портрет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. А аккурат под ним для православных меломанов открыли торговлю, где, как говорится, всем сестрам по серьгам. Монастырская выпечка соседствовала здесь с армянским коньячком и американской "колой". Иконы, нательные крестики и религиозная литература продавалась рядом с билетами на выступление хора Вааламского монастыря, ансамбля "Песняры" и Алексея Глызина. "Берите со скидкой еще билет на концерт Иеромонаха Фотия, он тоже неплохо поет, – советовала богомольного вида продавщица в косынке. – Диски покупайте – есть духовная музыка, есть песни военных лет, Анне Вески вот завезли". Впрочем, зачем покупать пластинку, если Анне Вески была в этот вечер тут самолично.Она приехала из Таллина с "юбилейным" концертом. Что за юбилей у прибалтийской звезды, никто, правда, не уточнил, ведь до календарного 65-летия еще полтора года. Но, возможно, в Эстонии принято начинать праздновать немного заранее. Да и так ли важно знать, что за повод, когда со сцены Зала церковных соборов звучат проверенные временем хиты – "Радоваться жизни", "Позади крутой поворот", "Межсезонье".Причем исполнялись они на фоне святых ликов, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Сквозь вспышки софитов и дымовую завесу виднелись мозаики земного и небесного градов. А с образов безмолвно взирали на происходящее преподобные старцы, пророки, воины и даже цари. Иногда световая пушка в ритм зажигательным мелодиям эффектно являла возбужденной публике мозаику на тему одного из главных событий Нового завета – Пятидесятницы, т. е. дня, когда апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир.Вообще-то Зал Церковных Соборов изначально был предназначен для заседаний Поместных и Архиерейских Соборов. Именно тут 15 лет назад было вынесено решение о канонизации ряда святых. Потом же по благословению Алексия II зал стали использовать для проведения светских мероприятий – недавно, например, тут с участием духовенства и мирян с размахом презентовали телефоны по 500 тысяч рублей.Тут же, под святыми сводами , в этом году должен быть состояться концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и ее любовника Прохора Шаляпина. Но воцерковленные граждане богохранимой страны с хоругвями пошли против подобного кощунства и добились отмены выступления "воровки", как они называют бывшую жену Армена Джигарханяна.5 Ноя 2019 в 12:48 PSTКиевскую пианистку и таллинскую артистку нельзя даже и сравнивать, поэтому против выступления в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Анне Вески никто ничего не имел. А судя по всеобщей зажигательной дискотеке прямо под святыми иконами, которой завершилось выступление звезды советской эстрады, народ был в восторге.И было от чего. Анне пела более двух часов, причем вживую, попутно рассказывая про работу с Игорем Корнелюком, Михаилом Таничем, Ларисой Рубальской, про свое участие в программе на телеканале НТВ, где она, в частности, перепела шлягер "Ангелы здесь больше не живут". Русская речь чередовалась с песнями на эстонском языке. Причем порой зал пел вместе с Вески. "Все же понимают эстонский?" – спрашивала артистка. И поклонник хором кричали "Ja!", в смысле, "Да!".А между номерами Анне забрасывали цветами и даже домашними пирожками, заставляя смущаться. Мол, знаю, что вредно, но что делать – преподносят каждый раз.В сольными концертами в России Анне сегодня выступает редко. Но все равно остается самой известной и любимой у нас эстонской певицей. Нет, знают, конечно, и участвовавшую в "Евровидении" Элину Нечаеву, и звезду церемонии открытия "Олимпиады-80" Тыниса Мяги. Но первая, скорее, для эстетов. Второй в России не был уже шесть лет. А вот Анне Вески не только поет, но и рекламирует прелести туризма в Эстонии. Теперь, после ее концерта в Храме Христа Спасителя, православные точно сметут все туры на лютеранскую родину артистки. С божьей помощью.