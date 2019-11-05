При входе в Зал церковных соборов храма Христа Спасителя гостей встречал огромный портрет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Аккурат под ним для православных меломанов открыли торговлю, где, как говорится, всем сестрам по серьгам. Монастырская выпечка соседствовала с армянским коньячком и американской колой. Иконы, нательные крестики и религиозная литература – рядом с билетами на выступление хора Валаамского монастыря, ансамбля Песняры и Алексея Глызина. Берите со скидкой билет на концерт иеромонаха Фотия, он тоже неплохо поет, – советовала богомольного вида продавщица в косынке. – Диски покупайте. Есть духовная музыка, есть песни военных лет. Анне Вески вот завезли. Впрочем, зачем покупать пластинку, если Анне Вески была в этот вечер тут самолично.

При входе в Зал церковных соборов храма Христа Спасителя гостей встречал огромный портрет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Аккурат под ним для православных меломанов открыли торговлю, где, как говорится, всем сестрам по серьгам. Монастырская выпечка соседствовала с армянским коньячком и американской колой. Иконы, нательные крестики и религиозная литература – рядом с билетами на выступление хора Валаамского монастыря, ансамбля "Песняры" и Алексея Глызина. "Берите со скидкой билет на концерт иеромонаха Фотия, он тоже неплохо поет, – советовала богомольного вида продавщица в косынке. – Диски покупайте. Есть духовная музыка, есть песни военных лет. Анне Вески вот завезли". Впрочем, зачем покупать пластинку, если Анне Вески была в этот вечер тут самолично.Она приехала из Таллина с "юбилейным" концертом. Что за юбилей у прибалтийской звезды, никто не уточнил: до календарного 65-летия еще полтора года. Возможно, в Эстонии принято начинать праздновать немного заранее. Да и так ли важен повод, когда со сцены Зала церковных соборов звучат проверенные временем хиты – "Радоваться жизни", "Позади крутой поворот", "Межсезонье"...Исполнялись они на фоне ликов святых, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Сквозь вспышки софитов и дымовую завесу виднелись мозаики земного и небесного градов. А с образов безмолвно взирали на происходящее преподобные старцы, пророки, воины и даже цари. Иногда световая пушка в ритм зажигательной мелодии эффектно являла возбужденной публике мозаику на тему одного из главных событий Нового Завета – Пятидесятницы. В этот день апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир.Изначально Зал церковных соборов предназначался для заседаний Поместных и Архиерейских соборов. Именно тут 15 лет назад было вынесено решение о канонизации ряда святых. Потом по благословению Алексия II зал стали использовать для проведения светских мероприятий. Недавно, например, тут с участием духовенства и мирян с размахом презентовали телефоны по 500 тысяч рублей.Тут же, под святыми сводами, в этом году должен быть состояться концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и ее любовника Прохора Шаляпина. Однако воцерковленные граждане богохранимой страны с хоругвями пошли против подобного кощунства и добились отмены выступления "воровки", как они называют бывшую жену Армена Джигарханяна.5 Ноя 2019 в 12:48 PSTКиевскую пианистку и таллинскую артистку сравнивать нельзя, поэтому против выступления Анне Вески в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя никто ничего не имел. Судя по зажигательной дискотеке под иконами, которой завершилось выступление звезды советской эстрады, народ был в восторге.Анне пела более двух часов, причем вживую, попутно рассказывая о работе с Игорем Корнелюком, Михаилом Таничем, Ларисой Рубальской, об участии в программе на НТВ, где она перепела шлягер "Ангелы здесь больше не живут". Русская речь чередовалась с песнями на эстонском языке. Кстати, порой зал пел вместе с Вески. "Все же понимают эстонский?!" – спрашивала артистка. И поклонники хором кричали: "Ja!", в смысле "Да!".Между номерами Анне забрасывали цветами и домашними пирожками, заставляя смущаться. Мол, знаю, вредно, но что делать – несут каждый раз.С сольными концертами в России Вески выступает редко, но остается самой известной и любимой эстонской певицей. Знают у нас, конечно, и участвовавшую в "Евровидении" Элину Нечаеву, и звезду церемонии открытия "Олимпиады-80" Тыниса Мяги. Однако первая скорее для эстетов, а второй в России не был уже шесть лет. Вески же не только поет, но и рекламирует прелести туризма в Эстонии. После концерта в храме Христа Спасителя православные точно сметут туры на лютеранскую родину артистки. С божьей помощью.