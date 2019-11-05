Артист Александр Новиков погасил большую часть своего долга, поэтому Арбитражный суд Москвы прекратил дело против него. Музыкант перевел на счет своих кредиторов 1 миллион рублей и остался должен менее 500 тысяч. Этой суммы недостаточно для признания человека банкротом.

Артист Александр Новиков погасил большую часть своего долга, поэтому Арбитражный суд Москвы прекратил дело против него. Музыкант перевел на счет своих кредиторов 1 миллион рублей и остался должен менее 500 тысяч. Этой суммы недостаточно для признания человека банкротом, сообщает агентство РИА Новости.13 марта мэрия города Екатеринбурга обратилась в суд с требованием признать Новикова банкротом, так как он задолжал 1,4 миллиона рублей.А в июле 2019 года управление Следственного комитета по Свердловской области прекратило дело в отношении барда в связи с отсутствием состава преступления. Ранее Александра Новикова обвинили в краже денег дольщиков жилищного комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге принадлежащая музыканту компания "Домбери".