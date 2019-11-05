На днях Александру Градскому исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, артист, судя по всему, умудряется плести интрижки. О том, что происходит в личной жизни Александра Борисовича, Дни.ру узнали у эксперта.
На днях Александру Градскому исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, артист, судя по всему, умудряется плести интрижки. О том, что происходит в личной жизни Александра Борисовича, "Дни.ру" узнали у эксперта.
"Александр Градский –
удивительный человек. Настоящий ловелас с большой буквы. Любовные победы все
еще волнуют его, как волновали в 20 лет. Не смотря на почтенный возраст и
довольно своеобразную внешность, ему вновь и вновь удается завоевывать женские
сердца, – рассказала "Дни.ру" . – Есть у него данный свыше талант
обольщения и непревзойденное обаяние, о чем ему он прекрасно известно и чем он пользуется
в свое удовольствие. Кто-то поспешит осудить Градского за блуд, но вопрос это довольно
неоднозначный, так как все получают от общения с маэстро только позитивные
эмоции. Кроме, возможно, супруги Градского. Но вполне вероятно, что свои
интрижки он довольно тщательно скрывает, а если и нет, то она спокойно
закрывает глаза на похождения супруга, зная, что это ему необходимо".
Ясновидящая уверена, что у
композитора совсем свежий роман на стороне. Девушка молода, очень красива и,
само собой, до беспамятства влюблена в Градского. "Не могу сказать, как долго
продлится эта интрижка, но Градскому все мало – он в постоянном поиске новой
пассии. В глубине души он бы хотел быть султаном, которому разрешено иметь
неограниченное количество жен и в каком-то смысле ему удается реализовывать
этот заветный сценарий в своей жизни. Не истратит ли он все свое здоровье на
любовниц? Вовсе нет, таким образом он только черпает жизненные силы и чувствует
себя прекрасно. Для своего возраста он может похвастаться отменным здоровьем и
никаких негативных изменений я не вижу", – заявила Саона.
Что касается предстоящего дня
рождения, то само собой, оно будет отмечено с должным размахом. "Слава и
признание своих заслуг очень важно для Градского, а предстоящее событие для
него символическое – это шанс продемонстрировать себе и окружающим, что он много
добился. Так что новости и яркие фоторепортажи с этого события будут попадаться
нам довольно долго. Главное – чтобы в сеть не просочились и кадры с уединенного
празднования с любовницей", – предостерегла гадалка.