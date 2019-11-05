На днях Александру Градскому исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, артист, судя по всему, умудряется плести интрижки. О том, что происходит в личной жизни Александра Борисовича, Дни.ру узнали у эксперта.

На днях Александру Градскому исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, артист, судя по всему, умудряется плести интрижки. О том, что происходит в личной жизни Александра Борисовича, "Дни.ру" узнали у эксперта."Александр Градский –удивительный человек. Настоящий ловелас с большой буквы. Любовные победы всееще волнуют его, как волновали в 20 лет. Не смотря на почтенный возраст идовольно своеобразную внешность, ему вновь и вновь удается завоевывать женскиесердца, – рассказала "Дни.ру" . – Есть у него данный свыше талантобольщения и непревзойденное обаяние, о чем ему он прекрасно известно и чем он пользуетсяв свое удовольствие. Кто-то поспешит осудить Градского за блуд, но вопрос это довольнонеоднозначный, так как все получают от общения с маэстро только позитивныеэмоции. Кроме, возможно, супруги Градского. Но вполне вероятно, что своиинтрижки он довольно тщательно скрывает, а если и нет, то она спокойнозакрывает глаза на похождения супруга, зная, что это ему необходимо".Ясновидящая уверена, что укомпозитора совсем свежий роман на стороне. Девушка молода, очень красива и,само собой, до беспамятства влюблена в Градского. "Не могу сказать, как долгопродлится эта интрижка, но Градскому все мало – он в постоянном поиске новойпассии. В глубине души он бы хотел быть султаном, которому разрешено иметьнеограниченное количество жен и в каком-то смысле ему удается реализовыватьэтот заветный сценарий в своей жизни. Не истратит ли он все свое здоровье налюбовниц? Вовсе нет, таким образом он только черпает жизненные силы и чувствуетсебя прекрасно. Для своего возраста он может похвастаться отменным здоровьем иникаких негативных изменений я не вижу", – заявила Саона.Что касается предстоящего днярождения, то само собой, оно будет отмечено с должным размахом. "Слава ипризнание своих заслуг очень важно для Градского, а предстоящее событие длянего символическое – это шанс продемонстрировать себе и окружающим, что он многодобился. Так что новости и яркие фоторепортажи с этого события будут попадатьсянам довольно долго. Главное – чтобы в сеть не просочились и кадры с уединенногопразднования с любовницей", – предостерегла гадалка.