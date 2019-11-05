Шоумен и экс-участник шоу Дом-2 вызвал на детектор лжи бывшую жену. Валерий Блюменкранц уверен, что маленькая Бетти, которую он два года считал своей дочерью, рождена от другого. Втайне от экс-супруги Таты Блюменкранц звезда телестройки провела экспертизу ДНК. В эфире ток-шоу На самом деле Первого канала обнародовали результаты генетического исследования.

Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжибывшую жену. Валерий Блюменкранц уверен, что маленькая Бетти, которую он двагода считал своей дочерью, рождена от другого. Втайне от экс-супругиТаты Блюменкранц звезда телестройки провела экспертизу ДНК. В эфире ток-шоу "Насамом деле" Первого канала обнародовали результаты генетического исследования."Я с ней познакомился в 2016 году, летом. Мы с ней началивстречаться. Наши отношения из букетно-цветочного периода резко переросли всерьезные, потому что она забеременела. В октябре она мне объявила о беременности.Я немножко засомневался, потому что с 16 сентября до 13 октября она ненаходилась на территории России", – рассказал Валерий Блюменкранц в эфиреток-шоу "На самом деле".По словам Валерия, Тата тогда клялась, что ребенок, которогоона носит под сердцем, его. Блюменкранц принял эту беременность, однако от сомненийв своем отцовстве не избавился. Влюбленные поженились, однако этот брак непродлился долго.Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу считает,что Тата родила дочь от женатого бизнесмена из Монако. Об этом шоумену рассказалаего близкая подруга Кристина Дерябина.Вскоре в телефоне бывшей жены Валерий нашел доказательстваизмены. Блюменкранц обнаружил фотографии датированные осенью 2016 года. На нихТата запечатлена в компании любовника. Мужчина и женщина позировали на фоне достопримечательностейМонако.28 Мар 2018 в 6:58 PDTТата Блюменкранц, которая тоже появилась в студии "На самомделе", в ответ на обвинения заявила, что в указанный период гостила у мамы, МариныТристановны, в Китае. Бывшая теща Блюменкранца подтвердила слова дочери, однакодетектор лжи показал, что женщины обманывают экспертов шоу. Также благодаряполиграфу удалось выяснить, что Тата изменяла Валерию в момент их супружества. Стоитдобавить, что шоумен тоже не был верен жене.В конце программы ведущий Дмитрий Шепелевобнародовал результаты экспертизы ДНК. "Вероятность того, что Валерий иБеатриса являются отцом и дочерью, – 99,9%", – зачитал он.24 Янв 2019 в 2:07 PST