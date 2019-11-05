Шоумен и экс-участник шоу Дом-2 вызвал на детектор лжи
бывшую жену. Валерий Блюменкранц уверен, что маленькая Бетти, которую он два
года считал своей дочерью, рождена от другого. Втайне от экс-супруги
Таты Блюменкранц звезда телестройки провела экспертизу ДНК. В эфире ток-шоу На
самом деле Первого канала обнародовали результаты генетического исследования.
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи
бывшую жену. Валерий Блюменкранц уверен, что маленькая Бетти, которую он два
года считал своей дочерью, рождена от другого. Втайне от экс-супруги
Таты Блюменкранц звезда телестройки провела экспертизу ДНК. В эфире ток-шоу "На
самом деле" Первого канала обнародовали результаты генетического исследования.
"Я с ней познакомился в 2016 году, летом. Мы с ней начали
встречаться. Наши отношения из букетно-цветочного периода резко переросли в
серьезные, потому что она забеременела. В октябре она мне объявила о беременности.
Я немножко засомневался, потому что с 16 сентября до 13 октября она не
находилась на территории России", – рассказал Валерий Блюменкранц в эфире
ток-шоу "На самом деле".
По словам Валерия, Тата тогда клялась, что ребенок, которого
она носит под сердцем, его. Блюменкранц принял эту беременность, однако от сомнений
в своем отцовстве не избавился. Влюбленные поженились, однако этот брак не
продлился долго.
Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу считает,
что Тата родила дочь от женатого бизнесмена из Монако. Об этом шоумену рассказала
его близкая подруга Кристина Дерябина.
Вскоре в телефоне бывшей жены Валерий нашел доказательства
измены. Блюменкранц обнаружил фотографии датированные осенью 2016 года. На них
Тата запечатлена в компании любовника. Мужчина и женщина позировали на фоне достопримечательностей
Монако.
28 Мар 2018 в 6:58 PDT
Тата Блюменкранц, которая тоже появилась в студии "На самом
деле", в ответ на обвинения заявила, что в указанный период гостила у мамы, Марины
Тристановны, в Китае. Бывшая теща Блюменкранца подтвердила слова дочери, однако
детектор лжи показал, что женщины обманывают экспертов шоу. Также благодаря
полиграфу удалось выяснить, что Тата изменяла Валерию в момент их супружества. Стоит
добавить, что шоумен тоже не был верен жене.
В конце программы ведущий Дмитрий Шепелев
обнародовал результаты экспертизы ДНК. "Вероятность того, что Валерий и
Беатриса являются отцом и дочерью, – 99,9%", – зачитал он.
24 Янв 2019 в 2:07 PST