В Санкт-Петербурге в Боткинскую больницу с симптомами отравления попали 54 сотрудника сети гипермаркетов Лента. По предварительным данным, причиной отравления мог стать обед в столовой ..

В Санкт-Петербурге в Боткинскую больницу с симптомами отравления попали 54 сотрудника сети гипермаркетов "Лента". По предварительным данным, причиной отравления мог стать обед в столовой ритейлера.По даннымУправления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 53 отравившихся – это работники центрального офиса компании, один пострадавший работал в пищеблоке. Также отравился один из родственников заболевшего специалиста.Сотрудники Роспотребнадзора побывали в столовой и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В итоге, с реализации было снято более 2 центнеров продуктов. Сейчас столовая в офисе на улице Савушкина временно закрыта.