Ведущая шоу Дом-2 откровенно поговорила с поклонниками.
Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугам
суррогатной матери.
Ведущая шоу "Дом-2" откровенно поговорила с поклонниками.
Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугам
суррогатной матери.
36-летняя звезда дважды мама. Телеведущая воспитывает десятилетнюю
Марусю, которую родила от первого супруга бизнесмена Юрия Будагова, и
трехлетнюю Теону. Младшая дочь Ксении Бородиной появилась во втором бараке
звезды с предпринимателем Курбаном Омаровым.
Отметим, что у Курбана есть сын от предыдущих отношений –
Омар. Мальчику уже 11 лет. Ребенок часто проводит время с отцом и его новой
семьей.
Ксения Бородина не раз говорила, что о третьем ребенке пока
не думала. Она призналась, что ее дом "и так похож на Бангладеш", где все кричат
и требуют внимания. Между тем сегодня, 5 ноября, звезда, общаясь с поклонниками
в "Сторис" своего "Инстаграм", сообщила, что в определенных обстоятельствах
смогла бы решиться на суррогатное материнство.
"Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверно, ко всем
способам бы прибегла", – сказала .
Отметим, что ведущая шоу "Дом-2" мужа и детей ставит выше
карьеры. Звезды души не чает в своих наследницах и даже говорила, что никогда бы не
смогла вести трэвел-шоу, так как подобная работа подразумевает постоянное
отсутствие. не может позволить себе длительные
командировки.
1 Ноя 2019 в 7:15 PDT