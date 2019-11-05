Ведущая шоу Дом-2 откровенно поговорила с поклонниками. Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Ведущая шоу "Дом-2" откровенно поговорила с поклонниками.Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугамсуррогатной матери.36-летняя звезда дважды мама. Телеведущая воспитывает десятилетнююМарусю, которую родила от первого супруга бизнесмена Юрия Будагова, итрехлетнюю Теону. Младшая дочь Ксении Бородиной появилась во втором баракезвезды с предпринимателем Курбаном Омаровым.Отметим, что у Курбана есть сын от предыдущих отношений –Омар. Мальчику уже 11 лет. Ребенок часто проводит время с отцом и его новойсемьей.Ксения Бородина не раз говорила, что о третьем ребенке покане думала. Она призналась, что ее дом "и так похож на Бангладеш", где все кричати требуют внимания. Между тем сегодня, 5 ноября, звезда, общаясь с поклонникамив "Сторис" своего "Инстаграм", сообщила, что в определенных обстоятельствахсмогла бы решиться на суррогатное материнство."Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверно, ко всемспособам бы прибегла", – сказала .Отметим, что ведущая шоу "Дом-2" мужа и детей ставит вышекарьеры. Звезды души не чает в своих наследницах и даже говорила, что никогда бы несмогла вести трэвел-шоу, так как подобная работа подразумевает постоянноеотсутствие. не может позволить себе длительныекомандировки.1 Ноя 2019 в 7:15 PDT