Оформив фиктивные записи в документах, она забирала себе зарплату, причитающуюся сотруднику
Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Карабаново, обвиняемой в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.
В ноябре 2018 Елену Михайлову назначили на должность главы города Карабаново. Так как должность главы не оплачивается, Михайлова сначала сама выполняла работу главного специалиста из аппарата Совета, а затем устроила на эту должность местного жителя.
Оформив фиктивные записи в документах, она забирала себе зарплату, причитающуюся сотруднику. После выявления преступления, Елена Михайлова добровольно ушла с занимаемой должности. В процессе следствия она полностью признала свою вину.
Уголовное дело передано в суд.