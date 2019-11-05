Оформив фиктивные записи в документах, она забирала себе зарплату, причитающуюся сотруднику

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Карабаново, обвиняемой в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.В ноябре 2018 Елену Михайлову назначили на должность главы города Карабаново. Так как должность главы не оплачивается, Михайлова сначала сама выполняла работу главного специалиста из аппарата Совета, а затем устроила на эту должность местного жителя.Оформив фиктивные записи в документах, она забирала себе зарплату, причитающуюся сотруднику. После выявления преступления, Елена Михайлова добровольно ушла с занимаемой должности. В процессе следствия она полностью признала свою вину.Уголовное дело передано в суд.