В Сети обсуждают выступление певицы МакSим в Казани. По мнению зрителей, артистка сильно изменилась. Внешний вид разочаровал поклонников. Между тем представители звезды утверждают, что певицу оговаривают.

В Сети обсуждают выступление певицы МакSим в Казани. По мнениюзрителей, артистка сильно изменилась. Внешний вид разочаровал поклонников.Между тем представители звезды утверждают, что певицу оговаривают.В минувшую субботу артистка дала сольник в столицеТатарстана. Большинству поклонников, которым посчастливилось попасть на концерт,выступление понравилось. Ни внешний вид, ни манера исполнения нареканий невызвали.В то же время в соцсетях появилась критика. "Опухшая какая-тос виду", "Человеку явно нужна помощь", "В этой ситуации вся надежда только наблизких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты илипросто депрессия", – обсуждали концерт обыватели. Отмечалосьтакже, что вокалистка очень располнела, да и пела как-то с трудом.Представитель знаменитости Маргарита Соколова опровергаетлюбые обвинения. Она заявила, что концерт в Казани прошел на высшем уровне, взале был аншлаг."Какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей,видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг удруга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это оченьнекрасиво", – отметила Соколова.5 Ноя 2019 в 3:51 PSTПосле Маргарита поведала, что приезжала вКазань не только для того, чтобы выступать. Артистка посетила фонд "День добрыхдел", одним из попечителей которого является. Там знаменитость пообщалась с семьями,которые находятся под опекой организации. Об этом сообщает .