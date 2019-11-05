В Сети обсуждают выступление певицы МакSим в Казани. По мнению
зрителей, артистка сильно изменилась. Внешний вид разочаровал поклонников.
Между тем представители звезды утверждают, что певицу оговаривают.
В Сети обсуждают выступление певицы МакSим в Казани. По мнению
зрителей, артистка сильно изменилась. Внешний вид разочаровал поклонников.
Между тем представители звезды утверждают, что певицу оговаривают.
В минувшую субботу артистка дала сольник в столице
Татарстана. Большинству поклонников, которым посчастливилось попасть на концерт,
выступление понравилось. Ни внешний вид, ни манера исполнения нареканий не
вызвали.
В то же время в соцсетях появилась критика. "Опухшая какая-то
с виду", "Человеку явно нужна помощь", "В этой ситуации вся надежда только на
близких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты или
просто депрессия", – обсуждали концерт обыватели. Отмечалось
также, что вокалистка очень располнела, да и пела как-то с трудом.
Представитель знаменитости Маргарита Соколова опровергает
любые обвинения. Она заявила, что концерт в Казани прошел на высшем уровне, в
зале был аншлаг.
"Какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей,
видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у
друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень
некрасиво", – отметила Соколова.
5 Ноя 2019 в 3:51 PST
После Маргарита поведала, что приезжала в
Казань не только для того, чтобы выступать. Артистка посетила фонд "День добрых
дел", одним из попечителей которого является. Там знаменитость пообщалась с семьями,
которые находятся под опекой организации. Об этом сообщает .