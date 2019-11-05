Искра между Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым проскочила во время съемок сериала Моя прекрасная няня. О романе артистов рассказал приятель актера.

Искра между Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым проскочила во время съемок сериала "Моя прекрасная няня". О романе артистов рассказал приятель актера.Академик Российской академии художеств Сергей Заграевский был соседом Анастасии Заворотнюк по даче, когда та состояла в отношениях с Сергеем Жигуновым. Собственно, дом в Абрамцеве и принадлежал артисту. С Жигуновым Заграевский соседствовал, по его словам, на протяжении 20 лет.Материал дополняется