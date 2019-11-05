В ночь на 5 ноября в доме №80 на улице Чистяковой в Одинцово загорелась квартира на девятом этаже. Благодаря быстрой реакции жильцов и прохожих с возгоранием удалось справиться без помощи ..

В ночь на 5 ноября в доме №80 на улице Чистяковой в Одинцово загорелась квартира на девятом этаже. Благодаря быстрой реакции жильцов и прохожих с возгоранием удалось справиться без помощи пожарных.По данным издания , один из соседей погорельцев как раз возвращался с работы домой, когда услышал крики о помощи. Он сразу же позвал людей, взял огнетушители и пошел наверх. Им удалось вывести взрослых и детей и потом потушить пожар.В это время вызванные спасатели застряли в одном из дворов из-за припаркованных машин. В итоге, пожарным пришлось выходить из спецмашин и пешком добираться до места происшествия.