В реанимацию одной из подмосковных больниц в минувшие выходные попала дочь бывшей солистки группы Гости из будущего Евы Польны и музыканта Дениса Клявера Эвелин. Девочку доставили туда после приступа астмы в бессознательном состоянии, поскольку врачи скорой не смогли ей помочь.
В реанимацию одной из подмосковных больниц в минувшие выходные попала дочь бывшей солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и музыканта Дениса Клявера Эвелин.
14-летнюю девочку доставили туда после приступа астмы в бессознательном состоянии, поскольку врачи скорой не смогли ей помочь, пишет StarHit.
Накануне Ева Польна в соцсетях отказалась комментировать состояние дочери, но Денис Клявер позже в своем "Инстаграме" сообщил, что с Эвелин уже все хорошо.
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Думаю, каждый согласится. Сейчас уже всё хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку.