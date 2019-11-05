В реанимацию одной из подмосковных больниц в минувшие выходные попала дочь бывшей солистки группы Гости из будущего Евы Польны и музыканта Дениса Клявера Эвелин. Девочку доставили туда после приступа астмы в бессознательном состоянии, поскольку врачи скорой не смогли ей помочь.

В реанимацию одной из подмосковных больниц в минувшие выходные попала дочь бывшей солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и музыканта Дениса Клявера Эвелин.14-летнюю девочку доставили туда после приступа астмы в бессознательном состоянии, поскольку врачи скорой не смогли ей помочь, пишет StarHit.Накануне Ева Польна в соцсетях отказалась комментировать состояние дочери, но Денис Клявер позже в своем "Инстаграме" сообщил, что с Эвелин уже все хорошо.Посмотреть эту публикацию в InstagramДумаю, каждый согласится. Сейчас уже всё хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку.