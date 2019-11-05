Правительство России утвердило предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году для каждого региона

Правительство России утвердило предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году для каждого региона.Проще говоря, это порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут.Как у соседей?Для Владимирской области распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева максимальный рост платы на коммунальные услуги в 2020 году установлен в 3,6%.Эта планка - средняя по стране. Например, для регионов, которые соседствуют с нашим на карте, а именно в Рязанской, Ивановской, Ярославской областях, максимальный рост тарифов на услуги ЖКХ также достигает 3,6%. Для Нижегородской и Московской областей услуги за «коммуналку» могут подорожать чуть больше - жителям Подмосковья предстоит ждать повышения цен не больше, чем на 4,1%, жителям Нижегородской области - на 4%.Что касается максимального индекса по стране, то его установили на уровне 6,5%. Эта планка касается Чеченской республики. Больше всего повезло жителям Ненецкого автономного округа, там индекс роста платы на коммунальные услуги в 2020 году установлен на уровне 2,4%.Если сравнивать цифры для области с данными, утверждёнными для этого года, то в 2020 году рост будет меньше, прошлогодний порог составлял 4%.При этом в 2019 из-за повышения налога на добавленную стоимость тарифы на ЖКХ в регионе поднимали дважды - в январе (на 1,7%) и июле (на 2,4%). Тогда двойное повышение объяснили возможными серьёзными убытками для коммунальных компаний. В следующем году тарифы будут повышать только один раз, это произойдёт в июле.Выше порогаУстановленная планка не гарантирует, что тарифы априори не подорожают больше, чем на процент, установленный правительством страны. В некоторых городах и районах плата за коммунальные платежи может вырасти меньше установленного норматива, а в некоторых наоборот.В департаменте цен и тарифов администрации области это объяснили связью цен на «коммуналку» с реализацией инвестиционных программ. Например, в Камешкове за этот год коммунальные платежи повысились на 8,4% из-за реализация концессионного соглашения на объектах тепловой инфраструктуры, где инвестиционную программу реализует концессионер «Владтеплоресурс».Максимальное отклонение от порога, установленного правительством, закрепили на уровне 2%.Каждая из коммунальных услуг, которые жители области видят в платёжке, будет дорожать на свой процент. В этом году водоснабжение и водоотведение суммарно подорожали на 3,5%, электроэнергия на 0,9%, а природный газ - на 1,4 %.Специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья СОЛДАТОВА:«По данным Владимирстата на 28 октября, среднестатистический житель области платит 2419,57 руб. за 1 гкал отопления, 26,35 руб. за холодное водоснабжение за один кубический метр, за водоотведение - 24,49 руб. за кубический метр, за горячее водоснабжение - 179,25 руб. за кубический метр, за услуги по снабжению электроэнергией - 463,58 руб. за 100 кВт.ч. Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов составляет 22,36 руб. за квадратный метр площади».