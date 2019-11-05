В настоящий момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смертельной аварии могла стать плохая погода.

В настоящий момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смертельной аварии могла стать плохая погода.Как стало известно, после лобового столкновения Toyota Ipsum иToyota Wish вылетели в кювет. где одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли двое взрослых и две девочки шести и семи лет, находившиеся в загоревшейся машине.По предварительной информации, водитель Toyota Ipsum проигнорировал сложные метеоусловия и не справился с управлением. В итоге он сам и его пассажир были госпитализированы с различными травмами, передает .